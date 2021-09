Waar was bescherming van vrouwen al die tijd?

Afghaanse moslim-feministen zijn verbaasd over de vele aandacht in de westerse berichtgeving over de gevaren voor vrouwen onder het nieuwe regime van de Taliban. Als Europa en Amerika werkelijk zo begaan zijn, waarom regelden zij geen bescherming voor vrouwen?

Islamabad

In het vredescontract met de Taliban waarin Amerika een veilige aftocht voor zichzelf uit Afghanistan regelde, staat niets geschreven over de rechtspositie van vrouwen na hun vertrek. De Afghaanse politica Fawzia Koofi verbaast zich daarover. Koofi maakte deel uit van de Afghaanse vredesdelegatie, die maanden lang met Taliban rond de tafel zat in Doha, de hoofdstad van het Arabische emiraat Qatar. En zij sprak wél met de Talibantop over de positie van vrouwen. ‘Sommige Taliban keken me recht in de ogen en luisterden. Anderen staarden verveeld naar de muur. Maar ik heb mijn punt kunnen maken. De zestien miljoen vrouwen en meisjes in Afghanistan hebben recht op onderwijs, werk en deelname aan het publieke leven. Geen macht kan mij..

