De christendemocraten van CDU-CSU griezelen over een radicaal-linkse coalitie

De christendemocraten van CDU-CSU weten niet wat hen overkomt: tegen de verwachtingen in loopt de sociaaldemocratische SPD in de peilingen verder weg. De tegenaanval is ingezet: het spookbeeld wordt opgeroepen van een radicaal-linkse regering, inclusief Oost-Duitse communisten.

Berlijn

‘Met mij als kanselier zou er nooit een coalitie komen waarbij Die Linke betrokken is.’

Met deze woorden voegt de vertrekkende bondskanselier Angela Merkel zich in de attaque van CDU-CSU. Deze aanval is even simpel als duidelijk: de kiezer angst aanjagen voor een radicaal-linkse regering van SPD, Bündnis 90/Die Grünen en Die Linke na de bondsdagverkiezingen van 26 september.

Onder Merkel, die vertrekt, zou er dus nooit een coalitie met Die Linke komen, de partij waar communisten uit de voormalige DDR onderdak vonden. Maar of SPD-lijsttrekker en kandidaat-kanselier Olaf Scholz er ook zo over denkt?, vroeg Merkel zich dinsdag in Berlijn hardop af. ‘Dat blijft open.’

Zo zaait Merkel twijfel over de bedoelingen van Scholz en doet z..

