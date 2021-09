Aangeven te late abortus levert in Amerikaanse staat Texas premie op

Abortus is in de Amerikaanse staat Texas vanaf woensdag alleen nog maar toegestaan in uitzonderlijke gevallen. Abortusaanbieders hebben het federale Hooggerechtshof gevraagd in te grijpen.

Pro-life-demonstranten tijdens een anti-abortusprotest in Austin in mei van dit jaar.

Austin

Een nieuwe wet verbiedt abortus na de zesde week van de zwangerschap. De wet behoort daarmee tot een van de strengste in de Verenigde Staten en maakt het mogelijk dat burgers abortusaanbieders die de regels overtreden, kunnen aanklagen bij de rechter. Wie iemand helpt de procedure voor abortus na zes weken zwangerschap in gang te zetten, kan datzelfde lot treffen, blijkt uit berichtgeving in The New York Times. ‘Die hulp kan bestaan uit financiële bijstand of een vrouw een lift geven naar een kliniek.’

De eisers hoeven volgens de krant geen band te hebben met degenen die zij aanklagen. Als zij in het gelijk worden gesteld, geeft de wet hun recht op een schadevergoeding van minstens 10.000 dollar, plus juridische kosten.&..

