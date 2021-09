Oorlog in Tigray en Afar geeft woestijnsprinkhaan vrij spel

Addis Abeba

Ethiopische boeren in de provincies Tigray en Afar kunnen ook dit jaar niets beginnen tegen de zwermen sprinkhanen, terwijl er in het land genoeg bestrijdingsmiddelen aanwezig zijn. De boerderijen zijn niet bereikbaar voor de bestrijdingsteams vanwege het aanhoudende conflict tussen de nationale regering en de regionale machthebbers (TPLF). De oorlog is de laatste maanden uitgewaaierd naar de provincies Amhara en Afar. Door de onveiligheid in de regio lukt het niet om grote nieuwe kolonies woestijnsprinkhanen op te sporen en te bestrijden voordat de insecten vleugels ontwikkelen.

De opleving van een nieuwe sprinkhanenplaag zal de voedselvoorziening nog verder onder druk zetten. In Tigray zijn 5,2 miljoen mensen afhankelij..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .