Woedende reacties na gesprek Gantz en Abbas

De opmerkelijke ontmoeting tussen de Israëlische minister van Defensie Gantz en de Palestijnse leider Abbas heeft felle reacties uitgelokt. ‘Een dolkstoot in de rug’ en ‘een gevaarlijke ontwikkeling’, luiden de oordelen.

Het gesprek tussen Mahmoud Abbas en Benny Gantz was het eerste rechtstreekse contact in elf jaar.

Ramallah - Jeruzalem

De eerste ontmoeting in ruim tien jaar tijd tussen een lid van de Israëlische regering en het hoofd van de Palestijnse Autoriteit heeft tot woedende reacties geleid. Zowel Palestijnse islamitische facties als rechtse Israëlische partijen uitten maandag en dinsdag hun frustratie over het gesprek tussen defensieminister Benny Gantz en de Palestijnse leider Mahmoud Abbas – door Gantz steevast bij zijn nom de guerre Abu Mazen genoemd.

De ontmoeting alleen was al opmerkelijk. De laatste keer dat Abbas een lid van de Israëlische regering persoonlijk sprak, was in 2010. Dat hij nu juist met de Israëlische minister van Defensie om tafel zat, drie maanden na het jongste Gazaconflict, ziet Hamas als diep verraad. Hamas-woordvoer..

