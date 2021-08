Na de winst van de Taliban dromen terreurgroepen weer van de jihad

Kabul – Washington

De overwinning van de Taliban op het machtige Amerika, dat dinsdag de laatste militairen terugtrekt uit Afghanistan, is een enorme inspiratie voor alle takken van al-Qaeda. Voorafgaand aan de aftocht van de laatste Amerikanen hebben de Taliban felicitaties en gelukwensen gekregen van onder meer AQIM (Al-Qaeda in de Maghreb, Noord-Afrika), al-Shabaab in Somalië, het aan al-Qaeda verbonden Global Islamic Media Front en AQIS, al-Qaeda op het Indische subcontinent. AQAP (Al-Qaeda in Jemen) publiceerde zelfs een gezongen lofrede: ‘Wie heeft de gelijken van de Taliban gezien?’ Ook andere organisaties, als de Pakistaanse TTP (Tehrik e-Taliban Pakistan) en de Palestijnse terreurbewegingen Hamas en Islamitische Jihad, hebben de ..

