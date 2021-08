Miljoen mensen zonder stroom in New Orleans door orkaan Ida

Als gevolg van de traag voorbijtrekkende orkaan Ida is in de Amerikaanse stad New Orleans en wijde omgeving de stroom compleet uitgevallen. Zeker een miljoen mensen zitten zonder stroom.

Een door de storm weggerukt dak in het Franse Kwartier in New Orleans.

New Orleans

Ida heeft veel schade aangericht en in de regio zware regens veroorzaakt. Er is vooralsnog een dode gemeld als gevolg van de orkaan. Ida trekt afgezwakt als tropische storm over het zuidoosten van de staat Louisiana naar het noorden en zal dagen voor noodweer zorgen in meerdere staten in het oosten van de VS.

De verantwoordelijke energiemaatschappij Entergy New Orleans spreekt van ‘een catastrofale schade aan de transmissie’. Alle acht aanvoerlijnen van de elektriciteit naar de regio zijn buiten werking. De onderneming is bezig ‘te kijken naar een manier om de stroom te herstellen bij wie dat mogelijk is’. Als gevolg van het noodweer is het nog erg onduidelijk welke schade en waar die het eerst moet worden hersteld. Er is..

