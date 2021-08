Zoeken naar opvang van gaat onverminderd door - Kaag gaat naar regio Afghanistan

Demissionair minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag is deze week in de regio rondom Afghanistan. In de buurlanden wil ze zich ‘maximaal inzetten’ om evacuaties uit de Afghaanse hoofdstad Kabul weer mogelijk te maken.

Den Haag

Premier Mark Rutte had zaterdag overleg met de Duitse bondskanselier Angela Merkel, ‘om, zodra de politieke en veiligheidssituatie dat toelaat, samen met het Verenigd Koninkrijk en andere landen zo snel mogelijk weer in Kabul present te zijn’. De Franse president Emmanuel Macron zegt in gesprek te zijn met de taliban over de overplaatsing van Afghanen op de Franse evacuatielijst.

opvang

In Amsterdam kwamen zaterdagavond ruim duizend mensen bijeen op de Dam voor een manifestatie, die deel uitmaakte van de internationale protestbeweging Stop Killing Afghans Now. De manifestatie was georganiseerd door Azadi, een beweging van jonge Afghaanse Nederlanders. In vijftien grote Europese en Amerikaanse steden werd..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .