Slachtoffers overstromingen in Duitsland herdacht

In de Dom van Aken is zaterdag een herdenkingsdienst gehouden voor de slachtoffers van de watersnoodramp van half juli in Duitsland. Onder de 180 aanwezigen waren bondskanselier Angela Merkel, president Frank-Walter Steinmeier en Bondsdagvoorzitter Wolfgang Schuble.

Door het noodweer in Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts en de daaropvolgende overstromingen en aardverschuivingen verloren meer dan 180 mensen in Duitsland het leven. Sommige mensen worden nog steeds vermist. De schade loopt in de vele miljarden euro. Ook in België vielen veel doden.

Na de dienst, waarvoor ook vertegenwoordigers uit België en Nederland waren uitgenodigd, riep Steinmeier op de strijd tegen klimaatverandering voortvarend op te pakken. Duitsland moet zich volgens hem erop instellen dat het in de toekomst vaker en heftiger door extreem weer getroffen zal worden. Steinmeier zag een lichtpuntje in de enorme bereidheid hulp te bieden. <