Zij vluchtten al eerder voor de taliban: ‘Ze hebben onze rechten afgepakt’

Istanbul

Zarmina Rahimi (54) was directeur van de Rahman Mina meisjesschool in Kabul. Achtduizend meisjes gingen er elke dag naar school, totdat de Taliban de school sloot. Elke dag krijgt ze wanhopige WhatsApp-berichten van haar voormalige leerlingen. ‘We willen naar school, wat moeten we doen?’ Rahimi begint te huilen wanneer ze over de toekomst van deze kinderen nadenkt. ‘Ik ben hier in Turkije, maar mijn hoofd is bij al die talentvolle meisjes daar.’

Samen met haar zoon Khwaja Abdullah, zijn vrouw en hun dochter is ze in september 2020 naar Istanbul gekomen. Haar man was gewond geraakt bij een bomexplosie en kon in Turkije worden behandeld. Hij raakte verlamd en heeft het niet gered, maar de familie is hier gebleven uit angst voor de t..

