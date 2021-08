Tientallen doden onder wie dertien Amerikaanse militairen in Kabul, IS eist aanslag op

Bij twee zelfmoordaanslagen vlak bij het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn donderdag tientallen doden, onder wie twaalf Amerikaanse militairen, en een groot aantal gewonden gevallen. Doelwit waren behalve de buitenlandse soldaten ook de Afghaanse vluchtelingen die met duizenden rond het vliegveld bivakkeren, in de hoop nog het land uit te komen.

Een dodelijk slachtoffer van de aanslagen in Kabul wordt afgevoerd.

Kabul

De aantallen doden en gewonden kunnen nog oplopen. Op gezag van een Afghaanse gezondheidsfunctionaris meldde de BBC dat bij de aanval zeker zestig mensen zijn omgekomen en meer dan 140 gewond geraakt.

Ook twaalf Amerikaanse militairen kwamen bij de zelfmoordaanslagen om het leven, bevestigde het Amerikaanse ministerie van Defensie, het Pentagon. Dat maakt de aanval voor de Verenigde Staten een van de dodelijkste uit de hele twintigjarige interventie in Afghanistan. Het zijn ook de eerste Amerikaanse doden sinds de VS anderhalf jaar geleden onderhandelingen over terugtrekking met de taliban begonnen.

Volgens het Pentagon ging het om een ‘complexe aanval’ van een terroristische groep uit de regio, mogelijk ISIS in de provincie Khorasan ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .