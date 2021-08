Sociaaldemocratische Olaf Scholz leidt Duitse strijd om opvolging Merkel

In aanloop naar de Bondsdagverkiezingen van 26 september gaat de sociaaldemocratische SPD voor het eerst in vijftien jaar aan de leiding in de Duitse peilingen. De partij van lijsttrekker Olaf Scholz profiteert van uitglijders van de belangrijkste concurrenten, de Groenen en de christendemocratische CDU/CSU.

Berlijn

Dat blijkt uit een peiling van peilingbureau Forsa die deze week werd gehouden. De SPD is daarin goed voor 23 procent van de stemmen, terwijl de CDU/CSU blijft steken op 22 procent. Voor de SPD komt dat neer op een stijging van 2 procentpunt, terwijl de CDU/CSU juist een procentpunt zakt.

De CDU/CSU zit al maanden vast in een serieuze vrije val waarvan het einde voorlopig nog niet in zicht lijkt. In januari was de partij volgens de peilingen nog goed voor 36 procent van de stemmen. Maar toen Armin Laschet eerder dit jaar naar voren werd geschoven om Merkel op te volgen na de verkiezingen, begon het conservatieve blok procentpunten in te leveren in de peilingen.

Laschet lacht én hu..



Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .