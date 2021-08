Asieldieren worden geëvacueerd uit Kabul

De Britse veteraan Paul Farthing heeft toch toestemming gekregen van de Britse overheid om ongeveer tweehonderd katten en honden uit de Afghaanse hoofdstad Kabul te evacueren. Farthing diende in Afghanistan tijdens de internationale militaire missie daar en na zijn dienst opende hij een dierenasiel in het land.

Door een crowdfundingcampagne wist Farthing een vlucht te financieren om zijn personeel en hun families, evenals de dieren, uit Afghanistan te halen. De Britse minister van Defensie Ben Wallace had eerst gezegd een vlucht met dieren niet gepast te vinden, omdat veel mensen in Afghanistan het nieuwe taliban-regime proberen te ontvluchten. Wallace heeft nu laten weten dat het personeel van de veteraan geholpen kan worden op het vliegveld. <