Eurocommissaris: ‘We hebben geld nodig om migratiecrisis te voorkomen’

De Europese Unie moet voorkomen dat Afghaanse migranten de gevaarlijke route naar Europa nemen. Daarom moet de EU geld uittrekken voor de opvang van Afghanen in eigen land en in buurlanden, vindt verantwoordelijk Eurocommissaris Ylva Johansson.

Brussel

Daarbij is volgens Johansson haast geboden. ‘We moeten niet wachten tot mensen aan onze grens staan’, aldus de Eurocommissaris tegen nieuwszender Euronews. De commissie wil niet weer – zoals in 2015 gebeurde – verrast worden door de komst van een groot aantal vluchtelingen en migranten. Nu veel Afghanen naar verwachting het nieuwe talibanbewind willen ontvluchten, moet de Unie ‘voorkomen dat mensen gevaarlijke smokkelaarsroutes nemen’ om EU-landen te bereiken.

Om dat scenario te vermijden is volgens de Eurocommissaris voor Binnenlandse Zaken geld nodig. Johansson wijst op de 200 miljoen euro aan humanitaire hulp voor Afghanistan die de EU al heeft uitgetrokken. ‘Maar we hebben meer geld nodig voor buurlanden en andere landen in de ..

