Waar kunnen de honderdduizenden vluchtende Afghanen nog terecht?

Islamabad

De schrijnende beelden van wanhopige Afghanen bij het vliegveld in Kabul gaan de wereld over. Toch proberen de meeste vluchtelingen over land aan de taliban te ontkomen. Onzichtbaar, ver weg van de wereld vol smartphones, lopen ze duizenden kilometers om de grens van een buurland te bereiken. Het merendeel wijkt uit naar buurlanden Pakistan en Iran, maar in geen van beide landen wacht hen een warm onthaal.

Van de grens tussen Afghanistan en Pakistan is 90 procent al voorzien van prikkeldraad. Dit hekwerk moet vluchtelingen en criminelen buiten de deur houden, maar dat zal lastig worden. De komende maanden worden 700.000 Afghaanse vluchtelingen verwacht in Pakistan, bovenop de al 1,4 miljoen geregistreerde Afghaanse vluchtel..

