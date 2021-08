Opnieuw vijftien scholieren van baptistenschool in Nigeria vrijgelaten

Abuja

Voor de vrijlating van de vijftien leerlingen is door hun ouders losgeld betaald. Het bedrag dat de ontvoerders kregen is niet bekend gemaakt.

Het internaat bevindt zich in de deelstaat Kaduna in Centraal-Nigeria. Tijdens de aanval door de gewapende criminelen werden op 5 juli in totaal 140 leerlingen ontvoerd. Eerder werden al twee groepen van 28 leerlingen vrijgelaten.

Ontvoeringen komen in de regio sinds 2014 voor, in eerste instantie uitgevoerd door moslimterroristen van Boko Haram. Maar sinds enkele maanden hebben criminele bendes in het noord-oosten en midden van het land deze tactiek overgenomen. Slachtoffers waren vaak vooraanstaande lokale persoonlijkheden of reizigers. Maar sinds 2020 zijn steeds vaker ..

