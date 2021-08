Bendes vertragen hulp aan slachtoffers van de aardbeving in Haïti

Port-au-Prince

In het zuidwesten van Haïti lopen de spanningen onder slachtoffers van de aardbeving op. In video’s op internet is te zien hoe uitgehongerde inwoners zich op hulpcontainers storten en elkaar te lijf gaan bij het bemachtigen van voedsel of drinkwater.

Elf dagen na de beving, met een kracht van 7.2 op de schaal van Richter, lukt het hulpverleners nog steeds amper om het getroffen gebied te bereiken. Deels komt dat door grote schade aan de infrastructuur, veroorzaakt door de aardbeving en de tropische storm Grace.

Gewapende bendes, die in grote delen van het land de touwtjes in handen hebben, vormen een ander gevaar. Afgelopen week overvielen bendes diverse hulptransporten, gijzelden de chauffeurs en stalen de voorraden. Ook ont..

