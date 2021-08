Brexit nekt Britse ondernemingen, landbouwers vrezen problemen bij oogst

Lege schappen in een Tesco-supermarkt in Londen. Er zijn te weinig chauffeurs om de winkels te bevoorraden.

Londen

Het personeelstekort is vooral aan de orde in sectoren die draaien op praktisch geschoolden. Zo leidt een tekort van ongeveer 90.000 chauffeurs tot lege schappen in supermarkten, schrijft dagblad The Guardian. Supermarktketen Tesco zegt per week bijna vijftig ton aan vers voedsel te moeten weggooien, omdat het niet naar de winkels gebracht kan worden.

De belangrijkste oorzaak voor het personeelstekort is het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, versterkt door maatregelen om COVID-19 een halt toe te roepen. Hierdoor hebben veel arbeidsmigranten uit onder meer Oost-Europese EU-lidstaten het land moeten verlaten.

Tegelijk stijgt sinds de jaarwisseling de vraag naar arbeidskrachten in het Verenig..

