Cubaanse zorg staat op instorten door coronatoename. ‘We blijven het onmogelijke doen’

In een zeldzaam protest beklagen artsen in Cuba zich over de gebrekkige staat van de gezondheidszorg - normaal gesproken een bron van nationale trots. ‘Wij zijn niet verantwoordelijk voor de ineenstorting van de zorg.’

Havana

Het was een opmerking van premier Manuel Marrero Cruz die Cubaanse artsen in het verkeerde keelgat schoot. Bij een recent bezoek aan de zwaar door corona getroffen provincie Cienfuegos sprak Cruz met inwoners over het gebrek aan medicijnen en andere benodigdheden in de zorg. De frustraties over dergelijke tekorten, zei de premier, ‘zijn echter minder groot dan het aantal klachten over falende artsen’. Medisch personeel in het land verweet hij ‘een gebrek aan discipline’.

Cruz’ opmerkingen hebben kwaad bloed gezet bij artsen en verpleegkundigen, die onder grote druk staan vanwege razendsnel oplopende coronabesmettingen. Op sociale media spreken zij zich in felle bewoordingen tegen de regering uit. ‘Je moet je schamen voor het b..

