Hek tegen migranten? ‘De schuld van Turkije’

Jongens die de grens tussen Turkije en Griekenland toch (levend) weten over te steken, worden onder meer hier in Fylakio vastgezet.

Evros

Vanaf een hoogwerker laat een bouwvakker cement via een slang in het stalen hek lopen. Beneden schopt zijn baas demonstratief tegen het vijf meter hoge bouwwerk. ‘Heel sterk’, zegt hij trots. Het nieuwe hek is niet alleen hoog, maar gaat ook meters diep de grond in, gebaart de bouwopzichter enthousiast naar het stoffige zand. Tunnels graven is uitgesloten.

Terwijl de EU kritisch was over de muur van Donald Trump, bouwde ze zelf het afgelopen jaar een minstens zo afschrikwekkend hek aan haar buitengrens, met als doel migratie te ontmoedigen. Al houden de Grieken in de grensregio vol dat de belangrijkste functie van de muur een andere is. Ze zeggen het bouwwerk vooral te beschouwen als verdedigingsmiddel tegen aartsvijand Turkije. ‘Het..

