Man opgepakt na dood van kindbruid in kerkgebouw in Zimbabwe

De Zimbabwaanse politie heeft een 26-jarige man gearresteerd voor de verkrachting van een vijftienjarig meisje, dat tijdens haar bevalling in een kerkgebouw overleed.

De Verenigde Naties schatten dat een op de drie Zimbabwaanse meisjes onder de achttien is getrouwd.

Harare

Hatirarami Momberume zou met het slachtoffer, Anna Machaya, getrouwd zijn toen ze dertien jaar was. Haar ouders zouden daarmee hebben ingestemd en gelogen hebben over haar leeftijd. Ook zij zijn door de politie opgepakt.

Anna Machaya, die in eerdere berichten ten onrechte Memory Machaya werd genoemd, overleed op 15 juli tijdens de bevalling van een zoon. Dat gebeurde volgens politiewoordvoerder Paul Nyathi in een gebouw van de Apostolische Kerk, een sektarische gemeenschap waar ook polygamie is toegestaan. Ziekenhuisopnames en medicijngebruik zijn er verboden.

Een paar uur na haar dood werd het meisje in het geheim door de leiders van de gemeenschap begraven. De zaak kwam uiteindelijk toch aan het licht en leverde in Zimbabwe grote v..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .