Zorgen over terreur in Afrika na winst taliban. ‘Wantrouwen in staat is voedingsbodem jihadisme’

Treurnis op straat na een bomaanslag bij een militaire basis in de Somalische stad Mogadishu in juni.

Abuja

‘We zijn aan het winnen’, jubelde een Somalische nieuwssite, verwant aan de terreurgroep al-Shabaab, vorige week. ‘God is goed’, sprak de leider van JNIM, een aan al-Qaeda gelieerde groepering in de Afrikaanse Sahel-regio, daarnaast.

Nu Afghanistan in razendsnel tempo ten prooi valt aan de taliban spreken jihadisten in Afrika hun vreugde uit. De dreiging van terreur ‘brandt fel op het continent’, schreef de Nigeriaanse president Muhammadu Buhari onlangs in een opiniestuk in The Financial Times. Afrika, schreef hij, ‘is de nieuwe frontlinie voor militante strijdgroepen’. Sommige Afrikaanse inwoners en ..

