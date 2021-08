Op de vlucht voor de taliban in een Amerikaans transportvliegtuig

Het was de week van Afghanistan. Een groot deel van het nieuws dat Nederland bereikte, speelde zich af op het vliegveld van Kabul. De radio sprak over mensen die het land probeerden te ontvluchten, bang voor de taliban. De beelden komen nog meer binnen dan de woorden.



Op deze foto is te zien hoe 640 Afghaanse burgers eerder deze week werden geëvacueerd met een C-17 Globemaster III-vliegtuig van de Amerikaanse luchtmacht vanaf Hamid Karzai International Airport. Het toestel zit overvol.

Ook Nederland was in rep en roer vanwege de bedreigende situatie in Afghanistan. Een vliegtuig dat ‘wij’ naar Kabul stuurden, en dat daar dinsdagavond landde, moest bijna direct weer opstijgen. Het lukte niet om evacués aan boord te krijgen. Er zou te weinig tijd zijn geweest en de Amerikanen lieten geen Afghanen toe op de luchthaven, waardoor bijvoorbeeld tolken en hun gezinnen niet bij het vliegtuig konden komen. Een dag eerder kreeg een vliegtuig dat door Nederland was gestuurd niet eens toestemming om te landen.

Inmiddels is de evacuatie op gang gekomen. Nederland evacueert niet alleen Nederlanders uit Afghanistan, maar ook Afghanen die de Nederlandse missie in het land hielpen en nu gevaar lopen.

Ondertussen is er ook weer Nederlands ambassadepersoneel in Afghanistan. Maandag moest het zittende ambassadeteam halsoverkop vertrekken uit de Afghaanse hoofdstad wegens dreigend gevaar. Een nieuw team kwam woensdag aan in Kabul. Het gaat om de ambassadeur, een consulair noodteam en 62 militairen voor bescherming. De groep helpt op het vliegveld met de evacuaties naar Nederland. ◀