Biden belooft niet dat het goed afloopt in Kabul

Washington-Kabul

‘Er kunnen mensenlevens verloren gaan’, zei hij vrijdag in een toespraak over de chaos op het vliegveld in Kabul. Het is volgens hem een van de moeilijkste luchtbruggen uit de geschiedenis. Vooralsnog houdt Biden vast aan 31 augustus voor het vertrek van de bijna 6000 Amerikaanse militairen die de luchthaven nu beveiligen. Een groot aantal NAVO-landen, waaronder Nederland, dringt er bij de Verenigde Staten op aan het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad Kabul langer open te houden voor de evacuaties.

Betere samenwerking tussen de NAVO-landen kan helpen om Afghanen naar het vliegveld te krijgen, zei NAVO-chef Jens Stoltenberg vrijdag na overleg tussen de lidstaten. Sommige landen slagen daar beter..

