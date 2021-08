Chaos, schieten, gillen in radeloze appjes uit Kabul. ‘Red ons leven, alstublieft’

De wanhoop stijgt onder de duizenden Afghanen die via vliegveld Kabul het land proberen te ontvluchten. De hele dag stromen radeloze appjes binnen bij oud-Afghanistancorrespondent voor de Volkskrant Natalie Righton.

Amsterdam

Donderdag, 09.03 uur: ‘Mijn zussen zijn flauwgevallen nadat ze een of ander gas in de menigte schoten.’

15.25 uur: ‘Het is één groot drama hierzo.’ Aan het woord is tolk H., die lange tijd werkte voor de Volkskrant. Hij probeert net als vele Afghanen zijn familie in veiligheid te krijgen sinds de taliban Kabul overnamen.

Maar alle grensovergangen zitten dicht. De enige ontsnappingsroute is het vliegveld. Daar staan tienduizenden Afghanen voor de deur te sjorren en te gillen om naar binnen te mogen. Velen met een vals visum in de hand. De website van de Amerikaanse ambassade is gehackt; iedereen die zich aanmeldt, krijgt direct een uitnodiging om weg te vliegen.

Op de hoge betonnen wallen staan Amerikaanse of Britse mili..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .