In verscheurd Jemen zit de hoop in de inwoners zelf

Door de aanhoudende oorlog in Jemen verkeert het land in een diepe humanitaire en economische crisis. EO Metterdaad en de hulporganisaties ZOA, Medair en Adra starten vandaag een nieuwe hulpactie. ‘De armoede is op dit moment een zwaardere last dan het geweld.’

Sanaa

In samenwerking met ZOA, Medair en Adra begint EO Metterdaad vandaag met een hulpactie voor Jemen. De oorlog in Jemen, die inmiddels al zes jaar aanhoudt, heeft het land in een van de grootste humanitaire crises ter wereld gestort. Door jarenlang geweld leven miljoenen Jemenieten in extreme armoede en honger, zonder toegang tot basisvoorzieningen of medische hulp.

‘Voor de oorlog was er al veel armoede, maar door de oorlog is dat nog veel erger geworden’, vertelt de Jemenitische Marwah Mohammed (31). Zij is een van de Jemenieten van wie EO Metterdaad een portret heeft gemaakt. Mohammed vluchtte in 2015 met haar dochtertje Jumana naar Nederland. In Jemen woonde zij in Taiz, een stad in het zuidwesten van Jemen, totdat het leven daar o..

