Rennen, boksen, kungfu: sporten om te overleven buiten Moria2.0

Sportactiviteiten helpen vluchtelingen op Lesbos door een bijna uitzichtloze situatie heen. ‘Ik geloof dat het goed is voor iedereen, vooral hier.’

Mytilene

De zon brandt op de huid, de geur van helichrysumbloemen vult de lucht, het bloed klopt in de oren. Er is geen adem om de klim vol te houden. Nina en Nasim duiken op tussen de olijfbomen aan de top van het pad, ze komen terug om de achterblijvers op te pikken. ‘Goed gedaan! – Nog een paar meter en we zijn op de top van de heuvel, dan gaat het bergafwaarts! Kom op!’ Mijn schoenen lijken nu lichter, de voeten geven een nieuwe duw op de hobbelige weg, samen lopen geeft je een nieuw ritme.

Hier is niemand ooit alleen, zelfs niet bij het hardlopen. Onder de organisaties die actief zijn rond de humanitaire crisis op het eiland Lesbos, is Yoga en Sport met Vluchtelingen een uniek project. In bijna vier jaar heeft het duizenden atleten, h..

