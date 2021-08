Dodental na aardbeving op Haïti nadert de 2200

Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbeving in het zuidwesten van Haïti nadert de 2200. Vijf dagen na de ramp is het voor hulpverleners nog steeds lastig om de honderdduizenden slachtoffers, van wie sommige in afgelegen gebieden wonen, te bereiken.

Het ziekenhuis in Port-au-Prince ligt vol gewonden, na de aardbeving van zaterdag in het afgelegen westen van Haïti.

Port-au-Prince

Zaterdagochtend schudde een aardbeving met een kracht van 7.2 op de schaal van Richter het zuidwesten van Haïti, het armste land op het westelijk halfrond, veertig seconden lang door elkaar. De beving was voelbaar tot in de Dominicaanse Republiek.

In de eerste uren na de ramp meldden de autoriteiten nog dat er minstens 29 doden waren gevallen, al werd direct gemeld dat dat aantal verder zou oplopen. In de dagen daarna volgde verdubbeling op verdubbeling. Zondagmiddag was het dodental al opgelopen tot 724, maandag 1297, dinsdag 1419, woensdag 1941. Inmiddels is zeker dat minstens 2189 mensen door de beving zijn omgekomen.

1,2 miljoen gedupeerden

Naar verwachting gaat het dodental verder oplopen. Volg..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .