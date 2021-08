Eén Afghaanse vallei biedt nog moedig weerstand tegen de Taliban

Deze muurschildering in Kabul is van Ahmad Shah Massoud senior, een legendarische held in Afghanistan. Zijn zoon Ahmad lijkt sprekend op hem.

Kabul

Donderdag publiceerde hij in The Washington Post een oproep aan de VS en hun democratische bondgenoten om zijn onlangs opgerichte Nationaal Verzetsfront te steunen, vooral met wapens. ‘Wat er ook gebeurt, mijn mujahedinstrijders en ik zullen Panjshir verdedigen als het laatste bastion van vrijheid’, stelt Massoud. ‘Maar we hebben meer wapens, munitie en voorraden nodig. Jullie zijn onze enige hoop.’

Massoud schrijft niet over hoeveel manschappen hij beschikt. Vermoedelijk waren het er een week geleden enkele duizenden. Hij zegt dat sinds de val van Kabul veel gewapende Afghanen zich bij hem hebben aangesloten. Ook zouden soldaten van het regeringsleger, ‘walgend’ van de overgave van hun commandanten, op weg zijn naar Panjshir.

De afge..

