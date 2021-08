Minder wind, maar branden blijven

De bosbranden in het zuiden van Frankrijk hebben inmiddels al 7000 hectare bos in de as gelegd. De wind is iets gaan liggen, maar het risico op nieuwe branden in het departement Var blijft ‘zeer ernstig’, melden de lokale autoriteiten. Het vuur woedt sinds maandag bij de populaire toeristische plaats Saint-Tropez aan de Côte d’Azur. Volgens Franse media zijn tienduizend bewoners en toeristen geëvacueerd. Twee mensen zijn omgekomen. <