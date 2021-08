Rechtszaak tegen gevallen zanger R. Kelly in volle gang: ‘Ik ben de duivel niet’

Eind jaren negentig was zanger R. Kelly nog ‘the world’s greatest’ met wereldhits als ‘I believe I can fly’. Maar woensdagavond begon een grote rechtszaak tegen ‘roofdier’ Kelly, die onder meer beschuldigd wordt van seksueel misbruik van minderjarigen, ontvoering en omkoping.

New York

De hoogtijdagen van r&b-zanger R. Kelly liggen alweer een poosje achter hem. Vooral tussen 1997 en 2005 scoorde Robert Sylvester Kelly (54) ook in Nederland hit na hit met zijn fraaie zangstem en zoete nummers als ‘The World’s Greatest’ (2001), ‘If I could turn back the hands of time’ (1999) en ‘I believe I can fly’ (1997). De top van de muziekwereld, van Bono tot Céline Dion en Jay-Z, wilde met hem samenwerken.

Bijna net zo oud als zijn wereldhits zijn echter ook de donkere verhalen over Kelly. Toen Kelly 27 jaar oud was, trouwde hij met de 15-jarige zangeres Aaliyah, die later in 2001 zou omkomen bij een vliegtuigongeluk. Het huwelijk werd ongeldig verklaard, omdat de zangeres had gelogen over haar leeftijd. ..

