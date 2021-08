Een mijlpaal in Pakistan: Ayesha Malik is de eerste vrouw in het Hooggerechtshof

Voor het eerst in de geschiedenis van Pakistan neemt een vrouw, rechter Ayesha Malik, een positie in in het Hooggerechtshof.

Islamabad

Dat meldt The New Arab. Leden van het Hooggerechtshof worden aangesteld voor een periode van tien jaar dus Malik zal tot 2031 haar functie bekleden. Begin september komt ze samen met zestien mannelijke collega’s voor het eerst bij elkaar als Hooggerechtshof, het rechtsprekend orgaan dat bovenaan staat in de rechtsprekende hiërarchie.

Malik, die afstudeerde aan de prestigieuze Harvard Law School in Londen, is al sinds 1997 actief in de rechten, eerst als advocaat en later als rechter. Sinds 2012 dient ze in de Hoge Raad van Lahore, de tweede stad van Pakistan. De aanstelling van Malik in het Hooggerechtshof wordt gezien als een grote overwinning voor de vrouwenrechten en -emancipatie in het land. ‘Wederom een glazen plafond doorbr..

