Drie doden bij protest tegen nieuwe bewind. Meeste Afghanen wachten af wat taliban gaan doen

Jalalabad

Het was voor zover bekend de eerste demonstratie sinds de machtsovername van de taliban. Volgens de getuigen vielen de doden en gewonden toen de betogers probeerden de Afghaanse vlag te plaatsen op een plein in de stad. De vlag is door de taliban in de ban gedaan en wordt overal in het land vervangen door hun eigen zwart-witte vlag.

In Kabul en andere steden wachten Afghanen af hoe het talibanbewind gaat uitpakken. De taliban zelf zeggen dat zij gematigder zijn geworden, maar worden door veel mensen gewantrouwd. Dinsdag zei taliban-woordvoerder Zabihullah Mujahid op een persconferentie dat vrouwen mogen werken en studeren ‘en heel actief in de samenleving zullen zijn, maar wel binnen de grenzen van de islam’. Maar woensdag zei Wa..

