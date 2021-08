Antwerpse PFAS-vervuiling erger dan die in Dordrecht

Omwonenden van de 3M-fabriek in Zwijndrecht bij Antwerpen zijn bezorgd, omdat de wijde omgeving is vervuild met de schadelijke chemische stof PFOS, mogelijk tot in Nederland. Door de aanleg van een nieuwe weg dreigt de vervuiling zich nog verder te verspreiden.

Zwijndrecht

Het Amerikaanse bedrijf 3M is onder andere bekend van memoblaadjes en Scotch-plakband en -tape. Voor deze producten is jarenlang PFOS geproduceerd, een stof die valt onder de ‘poly- en perfluoralkylstoffen’, afgekort PFAS. Het gaat om een hele familie van niet of nauwelijks afbreekbare, chemische verbindingen. Ze worden onder andere gebruikt in blusmiddelen en in producten die vuil-, water- of vetafstotend zijn, zoals sprays voor de vloer, regenjassen en antiaanbakpannen.

Omdat PFAS niet afbreken, stapelen ze zich op in het milieu. Ze zijn inmiddels overal ter wereld terug te vinden in de bodem, de lucht, het water en het bloed van mensen en dieren. Ook alle Nederlanders hebben deze chemische verbindingen in hun bloed. Het word..

