Veteranen: missie was niet voor niets

Twee Afghanistan-veteranen die deelnamen aan de eerste Nederlandse missie in Uruzgan, zijn geschrokken van de snelle ontwikkelingen in Afghanistan. Maar ze zijn niet alleen pessimistisch: ‘We moeten niet vergeten dat we ook veel goede dingen hebben gedaan.’

Amersfoort

‘Qua beelden en verhalen ben je weer twintig jaar terug in de tijd, toen we daarheen gingen’, zegt Mark Boonstra (35). In 2006 zat Boonstra bijna een half jaar in Afghanistan, waar hij heen ging als plaatsvervangend groepscommandant van de luchtmobiele brigade. Toen dit voorjaar werd aangekondigd dat de internationale troepen zich zouden terugtrekken, zag Boonstra al wel aankomen dat het zou misgaan. ‘Je hoopt het natuurlijk niet, maar ik denk dat iedereen diep van binnen wel wist dat zoiets ging gebeuren.’

In hetzelfde jaar als Boonstra ging ook Derek Vrugteveen (35) als pantserinfanterist naar Kamp Holland in Uruzgan. Hij verbleef daar vier maanden. Ook hij vindt het lastig om te zien hoe de situatie in Afghanistan lijkt terug..

