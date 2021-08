EU wil opvang in eigen regio voor Afghanen, Macron voorziet ‘grote migratiestromen’

Brussel

Door de Amerikaanse terugtocht dreigt de Afghaanse crisis ook een Europese crisis te worden. Europese politici vrezen een herhaling van 2015, toen de burgeroorlog in Syrië tot een exodus naar Europa leidde. Met de Duitse en Franse verkiezingen in zicht mag dat niet opnieuw gebeuren, zeggen politieke leiders in Duitsland en Frankrijk. ‘Ik geloof niet dat we nu het signaal moeten uitzenden dat Duitsland iedereen kan opvangen die nu in nood verkeert’, zei de christendemocratische leider Armin Laschet, de beoogde opvolger van Merkel. De secretaris-generaal van de christendemocraten, Paul Ziemiak, was nog explicieter: ‘We kunnen de kwestie Afghanistan niet in Duitsland oplossen. Voor ons is duidelijk dat 2015 zich niet mag herhalen.’

