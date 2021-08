Nederlandse hulpverleners in Afghanistan leven tussen hoop en vrees

Nederlandse organisaties die actief zijn in Afghanistan leven tussen hoop en vrees. De signalen uit het veld zijn gemengd. In één geval stuurden de taliban een geruststellend bedoelde brief naar het kantoor van een organisatie.

Kabul

De taliban vormen geen eenheid maar zijn een uiterst gevarieerd gezelschap. Per stad en per provincie kunnen ze sterk verschillen. Dat is, misschien, een lichtpuntje voor hulpprojecten in het land.

Dramatisch, overrompelend, tragisch, ellendig. Zo typeert Jelle Terpstra (57) de situatie. ‘Ik ben zestien keer in het land geweest als vrijwilliger voor Village of Peace. De beelden laten me niet onberoerd. Ik loop rond met een bezwaard gemoed en met mijn ziel onder de arm.’

Er is contact met medewerkers van de vijf centra vanwaaruit Village of Peace trainingen geeft in het oprichten van bedrijfjes, conflicthantering en vreedzaam samenleven. ‘Onze mensen verwachten het ergste. De taliban kunnen een ander, meer politiek, redelijker ge..

