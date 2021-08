Polen ontmantelt omstreden tuchtkamer voor rechterlijke macht na druk EU

In de politieke loopgravenoorlog tussen Polen en de Europese Unie maakt Warschau een terugtrekkende beweging: de Poolse regering ontmantelt de omstreden tuchtkamer. Zij is daartoe gedwongen na een uitspraak van het Europese Hof van Justitie, dat de instantie als een politiek middel ziet om de onafhankelijkheid van rechters in te perken.

Warschau

Als Polen het oordeel van het Hof in Luxemburg naast zich neer had gelegd, zou de Europese Commissie vrijwel zeker een dwangsom opleggen. Deze zou mogelijk in de miljarden lopen. Met deze stap hoopt Polen de Europese Commissie net genoeg tegemoet te komen om die boete te ontlopen. Of Brussel met de ontmanteling genoegen neemt, zal moeten blijken. De Europese Commissie liet dinsdag weten de Poolse maatregelen te gaan ‘analyseren’.

Een maand geleden oordeelde het Hof in Luxemburg dat de kamer niet voldoet aan de Europese standaard van onafhankelijkheid. Brussel stelde een deadline, 16 augustus, om tot sluiting over te gaan. De Poolse overheid honoreert die eis, maar gaat wel tegen het bevel in beroep, liet zij maandag weten in..

