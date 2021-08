‘Grote paniek onder mijn Afghaanse oud-collega’s’

Tot twee maanden terug werkte Rina Teeuwen vanuit Kabul. Ze weet uit ervaring hoe het is onder de taliban te leven: toen de strijders in 1996 aan de macht kwamen, woonde ze ook in Afghanistan.

Kabul

Rina Teeuwen zette zich sinds 2019 namens ZOA in voor onder meer de positie van vrouwen in Afghanistan, tot die hulporganisatie er eind mei noodgedwongen vertrok. Er waren te weinig fondsen voor de sectoren waarin ZOA werkt. In een eerder interview met het Nederlands Dagblad, voor de Relatierubriek, vertelden Rina en haar man Joop hoe het was om twintig jaar geleden met hun drie kinderen in Afghanistan te leven. Het contact met de lokale bevolking (‘heel gastvrij’, ‘veel belangstelling voor wie je bent’) was goed. Dat ze onder het regime van de taliban kwamen te leven, had destijds niet alleen nadelen. ‘Voor die tijd was het onder de corrupte, gewelddadige krijgsheren een wild west. Onder de taliban was het regime ..

