Pakistan vreest voor hernieuwd geweld na herbezetting van Afghanistan door taliban

Pakistanen zijn bang voor nieuw geweld na de gewelddadige herbezetting van Afghanistan door de taliban. Iedere invasie in het buurland, zo leert de geschiedenis, veroorzaakte een nieuwe terreurgolf in Pakistan. Pakistan is vooral boos op de VS. Hoe konden ze na twintig jaar oorlog zo plotseling vertrekken?

Islamabad

‘Het geweld in Pakistan keert terug’, weet Mervish Manzoor, directeur van een bedrijf voor beginnende ondernemers, heel zeker. Ze ontmoet haar vriendinnen ergens in een theecafeetje in Islamabad. De vrouwen maken zich vooral bezorgd over hun verworven rechten. In het patriarchaat Pakistan delen invloedrijke mullah’s, geestelijke haviken, de agressieve vrouwonvriendelijke opvattingen van de taliban. In Afghanistan zijn meisjes al via de luidspreker van de moskee opgeroepen thuis te blijven. Vrouwelijke parlementariërs, journalisten en activisten proberen het land massaal te ontvluchten.

In Pakistan is iedereen even zo zeer bang voor zijn veiligheid. De dagelijkse bomaanslagen door militanten gepleegd bij markten, moskeeën en schol..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .