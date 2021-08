Biden heeft geen spijt van vertrek VS uit Afghanistan. ‘Leiderschap ontbrak’

De Amerikaanse president Biden vindt de snelle herovering van Afghanistan door de radicaalislamitische taliban ‘hartverscheurend’. ‘Maar’, zegt hij, ‘als we jaren later waren vertrokken, had dat geen verschil gemaakt.’

President Biden zegde toe dat de VS de Afghaanse bevolking zal bijstaan, maar niet met een ‘eindeloos militair ingrijpen’. Als Amerikaans personeel in Afghanistan wordt aangevallen, zal de VS ‘snel en krachtig’ reageren.

Washington

Tijdens een livetoespraak vanuit het Witte Huis verdedigde president Joe Biden maandagavond de terugtrekking van de Amerikaanse militairen uit Afghanistan. Het is de Verenigde Staten gelukt terreuraanvallen op Amerikaans grondgebied te voorkomen en al-Qaeda terug te dringen, zei Biden. De president benadrukte dat het niet de bedoeling van de missie was om een democratie te stichten in het land, maar dat de Amerikaanse, nationale veiligheid het hoogste doel was.

Het had volgens Biden niet uitgemaakt of de Amerikaanse troepen eerder of later waren weggegaan, omdat de Afghaanse troepen ‘niet in staat blijken te zijn te vechten tegen de taliban’.

Biden zegde toe dat de VS de Afghaanse bevolking ..

