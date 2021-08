Delen van Australië in lockdown en meteorenregen in Noord-Macedonië: 7 dagen in 7 foto’s

Centrum Valkenburg weer helemaal open De Geul in Valkenburg, dat weer helemaal open gaat. Het centrum was na de overstromingen medio juli afgesloten om de troep op te kunnen ruimen en herstelwerkzaamheden te kunnen uitvoeren. beeld anp / Marcel van Hoorn

Coronacrisis in Indonesië Grafdelvers dragen de kist van een slachtoffer dat stierf aan COVID-19 naar een graf op een begraafplaats in Bekasi, Indonesië. beeld afp / Rezas

Delen van Australië in lockdown Een vrouw loopt op een mistige ochtend een rondje bij Lake Burley Griffin in Canberra in Australië. Canberra ging vanaf 12 augustus een week lang op slot, terwijl gezondheidsautoriteiten racen om de verspreiding van het coronavirus in de hoofdstad van Australië tegen te gaan. beeld epa / Lukas Coch

Meteorenregen in Noord-Macedonië Meteoorstrepen doorkruisen de nachtelijke hemel boven de stenen dools in Kuklice, nabij de oostelijke stad Kratovo in Noord-Macedonië. De Perseïden meteorenregen vindt elk jaar plaats in augustus wanneer de aarde het puin en stof van de Swift-Tuttle komeet passeert. beeld epa / Georgi Licovski

Op de vlucht voor de taliban Ontheemde gezinnen uit de noordelijke provincies van Afghanistan, die uit hun huizen zijn gevlucht vanwege de gevechten tussen de taliban en Afghaanse veiligheidstroepen, schuilen zaterdag in een openbaar park in Kabul. beeld epa / Hedayatullah Amid