?Taliban overrompelen Kabul?

Kabul

In Kabul begon zondag een grootscheepse evacuatie van ambassadepersoneel, hulpverleners en Afghaanse tolken. Amerikaanse helikopters vlogen af en aan vanaf de ambassade om personeel in veiligheid te brengen en er was rook te zien boven ambassadegebouwen die veroorzaakt werd door het verbranden van gevoelige documenten. Ook andere landen zouden hun personeel al in veiligheid brengen, waaronder Zweden, Noorwegen, Duitsland en Nederland.

Tienduizenden Afghanen, vooral vrouwen, die vrezen voor hun leven onder het regime van de taliban zijn, naar de hoofdstad gevlucht in de hoop op bescherming van westerse landen. In de stad zou chaos zijn uitgebroken van mensen die voedsel hamsteren, geldautomaten leegtrekken en visa en vlieg..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .