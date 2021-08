Tientallen doden bij overstromingen in Turkije

Istanbul

De overstromingen in de provincies Bartin, Kastamonu en Sinop aan de Zwarte Zee zijn veroorzaakt door hevige regenval in de regio sinds afgelopen dinsdag. Volgens autoriteiten is het de grootste natuurramp sinds 50 jaar of zelfs een eeuw. Minister Süleyman Soylu noemde de overstroming donderdagavond bij het rampgebied ‘de ergste die hij ooit heeft gezien’. De Turkse president Erdogan heeft de noodtoestand uitgeroepen in de drie provincies. Reddingswerkers hebben duizenden inwoners geëvacueerd en in veiligheid gebracht, naar de vermisten werd zaterdagochtend nog steeds gezocht. Op beelden is te zien hoe water door de straten kolkt, bruggen, huizen en wegen vernielt en alles meesleept: van auto’s tot bomen, dieren en huisraad. Zeke..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .