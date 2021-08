Koude douches voor migranten uit Afrika op Tenerife

Het aantal migranten vanuit Afrika naar Tenerife groeit enorm.

De opvang is niet best. De porties eten zijn minimaal en migranten slapen slecht.

San Cristóbal de La Laguna

‘Ik sta op de openbare weg. En ik maak geen foto’s van jullie.’

‘Stop met fotograferen of ik bel de politie!’

Op een flinke afstand van de toegangspoort tot het migrantenkamp Las Raíces op Tenerife krijg je al een aardige indruk van de sfeer. Het beveiligingspersoneel is lichtgeraakt, op het grimmige af. Officieel is in de kampen alles piekfijn in orde. Maar geen journalist mag naar binnen om dat met eigen ogen vast te stellen. Hier niet, en ook niet in het kamp Las Canteras, een tiental kilometers verderop. Orders van hogerhand: houd de pers op een afstand. De twee m..

