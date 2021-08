Haïti getroffen door zware aardbeving, meerdere slachtoffers gemeld

Het westen van Haïti is zaterdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7.2 op de schaal van Richter. De autoriteiten melden dat er meerdere doden zijn gevallen. Een Amerikaanse tsunamiwaarschuwing ging direct uit, maar dat gevaar is inmiddels geweken.

De schok was volgens lokale media voelbaar in buurlanden Cuba, Jamaica en de Dominicaanse Republiek, dat het eiland Hispaniola deelt met Haïti. De Amerikaanse geologische dienst USGS acht de kans op een hoog aantal slachtoffers waarschijnlijk en houdt rekening met schade in een groot deel van het Caribische land.

Het hoofd van de Haïtiaanse burgerbescherming kon nog geen exacte informatie geven over het aantal slachtoffers: ‘We zijn nog informatie aan het verzamelen.’ Premier Ariel Henry gaat naar het centrum dat hulp moet bieden bij acute rampen. Op sociale media circuleren beelden van een ingestorte kerk en andere verwoeste gebouwen in de plaats Jeremie.

Haïti werd in 2010 getroff..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .