Afghaans personeel welkom, maar het gaat traag

Talibanstrijders donderdag in de net veroverde stad Ghazni. Hun opmars is slecht nieuws voor Afghaanse oud-medewerkers van de NAVO-troepen.

Den Haag

Deze week liet defensie weten dat het kabinet ‘terughoudend is in het honoreren van asielverzoeken van niet-tolken, zoals beveiligers, logistiek ondersteuners of medewerkers van ngo’s’. Als reden geldt voor het kabinet de vrees dat ‘bij het verruimen van de criteria er een niet-beheersbare toename volgt in het aantal aanvragen’ omdat het om een ‘zeer omvangrijke’ groep mensen gaat.

D66, PvdA, SP, GroenLinks, ChristenUnie en DENK stelden donderdag vragen over deze nieuwe uitleg achter het restrictieve beleid. Ook willen deze partijen weten hoe het met de oudere beloften zit om de tolken zo snel mogelijk hierheen te halen.

De Kamer probeert al maanden het kabinet – minister van Defensie Bijleveld voorop – haast te laten maken. ..

