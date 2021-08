Taliban claimen verovering Kandahar, hoofdstad Kabul raakt verder geïsoleerd

De taliban hebben donderdag Herat, de derde stad van Afghanistan, ingenomen. Ook de overname van Kandahar, de tweede stad van het land en de bakermat van de streng-islamitische beweging, is aanstaande. Op dit moment zouden er nog hevige gevechten plaatsvinden.

Kabul

Eerder op donderdag werd bekend dat de taliban de provinciestad Ghazni hebben ingenomen, 150 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Kabul. Daarmee hebben ze sinds vrijdag zeker 11 van de 34 provinciesteden in handen en is Kabul nu ook afgesneden van het zuidwesten van het land. De meeste provinciehoofdsteden die de taliban de afgelopen dagen hebben ingenomen, lagen in het noorden en westen.

Alom wordt gevreesd dat de inname van Kabul aanstaande is; de taliban hebben nu al twee derde van het land in handen en kunnen de hoofdstad al bijna omsingelen en afsluiten van de rest van het land. Als dit gebeurt, wordt het moeilijker voor het leger om vanuit Kabul versterkingen te sturen naar steden die onder de voet dreigen te worden gelope..

