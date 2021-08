Op El Hierro liegen de inwoners dat ze barsten, en ze zijn er nog trots op ook

Een minicontinent ter grootte van Texel en Terschelling samen. Zo zou je El Hierro kunnen noemen, want nergens vind je in zo’n klein gebied zulke extreme verschillen in klimaat en landschap als op dit Canarische eiland. Alleen wel een beetje uitkijken met de plaatselijke bevolking: ze liegen dat ze barsten, en ze zijn er nog trots op ook.

Valverde

Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Geloof op El Hierro niet alles wat ze tegen je zeggen, want de inwoners van dit kleine Canarische eiland zijn leugenaars. En dan hebben we het niet over zomaar af en toe een leugentje om bestwil, maar over het meer serieuze werk.

Op El Hierro geniet de bedreven leugenaar aanzien. Er zijn zelfs speciale ruimtes ingericht waar de beoefenaars van deze volkssport ongestoord hun gang kunnen gaan. Ze heten mentideros - liegplaatsen, zeg maar - en de beroemdste vinden we in het dorp El Pinar, hoofdplaats van de gelijknamige gemeente met een kleine tweeduizend inwoners.

Mits je op het juiste moment komt, natuurlijk. De beste tijd is tegen een uur of vier ‘s middags. Dan hebben de heren (de feminisering..

