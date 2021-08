De ontkenning van een Joodse geschiedenis door de Palestijnse Autoriteit is een barrière voor vredesgesprekken

Hoe onderhandel je met iemand die je bestaan ontkent? Dat is de psychologische barrière voor Israël. Er was nooit een Joods volk en al helemaal geen Joodse tempel, zegt de Palestijnse Autoriteit.

Er heeft nooit een Joodse tempel in Jeruzalem bestaan en de archeologische opgravingen dienen als ondersteuning van verzinsels van een stel bezettende, stelende en liegende buitenlanders over een zogenaamde Joodse geschiedenis. Dat zeggen leidende functionarissen van de Palestijnse Autoriteit.

Twee maanden zit de nieuwe Israëlische regering inmiddels in het zadel. In die tijd was er al een reeks contacten en bezoeken, zowel door premier Naftali Bennett als door vervangend premier Yair Lapid, tevens minister van Buitenlandse Zaken. Deze week bracht Lapid nog een historisch bezoek aan Marokko, waar hij het Israëlische liaisonkantoor opende. Eerder bezocht hij Jordanië (waar hij een belangrijk waterakkoord afrondde) en de Verenigde Arabische Emiraten (waar hij de eerste Israëlische ambassade in Abu Dhabi opende). Premier Bennett sprak al telefonisch met de Egyptische president El-Sisi en bereidt een bezoek aan het Witte Huis voor.

Maar, de Palestijnse Autoriteit komt niet in het lijstje voor. Defensieminister Banny Gantz, veilighe..

